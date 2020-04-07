Киев, , 12:24 — REGNUM Бизнес просит власть Украины как можно быстрее назначить министра энергетики, подчеркивая, что отсутствие профильного министра только усиливает кризисную ситуацию в энергетической отрясли страны.

Соответствующее заявление Европейская бизнес-ассоциация обнародовала вечером 6 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В системно важной отрасли экономики Украины до сих пор не назначен профильный министр, который должен быть ответственным за все принятые решения по обеспечению бесперебойной работы топливно-энергетического сектора в условиях чрезвычайной ситуации, подчеркивается в документе.

Ассоциация отмечает ряд явлений в энергетике Украины, «которые требуют конструктивного вмешательства», — незавершенная реформа рынка электроэнергии; импорт электроэнергии из стран, которые не являются участниками ENTSO-Е; принудительная остановках энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, что угрожает их стабильной работе и значительно снижает объем потребления угля; экономическая нестабильность и рекордно низкие цены на природный газ, что заставляют газодобывающие предприятия сокращать программы бурения и сворачивать инвестиционные программы.

Бизнес обращается к президенту, главе Верховной рады Украины и премьер-министру с просьбой как можно быстрее назначить профессиональную кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды, «чтобы вывести отрасль из опасной ситуации».

ИА REGNUM напоминает, что глава парламентского комитета по вопросам энергетики, представитель фракции «Слуга народа» Андрей Герус заявил, что власти сейчас изучают несколько кандидатур на пост министра энергетики и назначение может состояться на следующем внеочередном заседании Рады, 9 или 10 апреля. Правительство Украины работает без министра энергетики с 4 марта.