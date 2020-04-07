Москва, , 11:59 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает распространить «кредитные каникулы» на взявших займы в микрофинансовых организациях (МФО), передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

«А с какой стати для МФО сделано исключение — разве их заемщики испытывают меньшие трудности?» — задает вопрос Миронов.

Парламентарий предлагает правительству и ЦБ прекратить «сдувать пылинки с банкиров».

«Все россияне, попавшие в сложное финансовое положение, должны получить право на отсрочку платежей независимо от вида и размера кредита, независимо от того, кто его выдал — коммерческий банк или МФО», — заявил Миронов.

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