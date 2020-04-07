Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией, на которые ссылается агентство Bloomberg.

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Эр-Рияд требует от Москвы сокращения объёмов добычи нефти, причём больше всех остальных стран. Так, России «предложено» убрать с рынка 1,5 миллиона баррелей в сутки. Именно эти объёмы стали камнем преткновения и причиной развала сделки ОПЕК+.

Отмечается, что стороны подтверждают необходимость сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки. Однако как распределить этот объём между участниками мирового рынка нефти, пока не решено. Так, Саудовская Аравия заявила о готовности уменьшить квоту на 3 млн баррелей, ОАЭ, Ирак и РФ — на 1,5 млн баррелей. Однако проводить подсчёты необходимо от текущего уровня добычи, то есть после того, как страны нарастили объёмы чёрного золота.

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Как сообщало ИА REGNUM, о прекращении сделки ОПЕК+ стало известно 6 марта 2020 года. Тогда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о дальнейших действиях, поскольку Эр-Рияд настаивал на сокращении добычи нефти из-за коронавируса, а Москва на это не согласилась. При этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия не была инициатором выхода из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, напротив, Москва предложила продлить это соглашение на действующих условиях.

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