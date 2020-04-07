Москва, , 11:36 — REGNUM Предложения от швейных мастерских и фабрик о продаже медицинских многоразовых масок стали встречаться в соцсетях всё чаще. Ряд компаний, которые ранее шили одежду и другую текстильную продукцию, переориентировались на изготовление более востребованного в период пандемии товара. Стоимость масок колеблется в пределах 70−90 рублей в случае оптовой закупки, и 60−300 рублей за штуку — при розничной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Краснодарская швейная фабрика, которая ранее специализировалась в том числе на пошиве школьной формы, в период пандемии перешла на изготовление защитных масок, предлагая их приобрести оптом от 500 штук. Например, чёрная или белая маска от фабрики из Армавира обойдётся в 70 рублей в случае оптовой закупки, и в 90 рублей, если она будет цветной.

«Победим пандемию общими усилиями! Важнейшая задача для нашей фабрики — обеспечить масками как можно больше предпринимателей по всей стране, которые в свою очередь донесут средства индивидуальной защиты до людей», — отмечается на официальном сайте компании.

А вот компания, которая ранее производила одежду для деловых женщин и имеет салоны в десяти регионах России, просит за свою маску «анатомической формы» по 300 рублей.

Расценки уже вызвали недоумение у россиян:

«За 300 рублей я сама себе сшила, получилось десять масок. Еще сделайте, чтобы можно было вставлять дополнительную салфетку!», «Подарите людям. Во время чумы не надо думать о бизнесе. В саване карманов нет».

Интернет-магазин носков предлагает разноцветные многоразовые повязки для лица за 290 руб за штуку. Доставка также не бесплатна, за неё, если воспользоваться услугами «Почты России», придётся отдать ещё 350 рублей, но доставка «бесплатна при заказе от 2 500 рублей». Компания даже попыталась сделать маски «весёлыми», но, кажется, перегнула палку. Так, в списке предлагаемых товаров можно встретить «урановые рудники».

Не отстают от швейных компаний и парфюмерные. К примеру, интернет-магазин духов активно рекламирует антисептик для рук с возможностью доставки по России. Цена — 210 рублей за флакон 50 мл.

Напомним, на 7 апреля 2020 года в России уже подтверждено 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, а выздоровели 494 человека.