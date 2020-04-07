Тбилиси, , 11:20 — REGNUM Сельскохозяйственные рынки в Тбилиси закрыли с 7 апреля. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на мэрию грузинской столицы.

Как рассказали в мэрии, к данной мере решено прибегнуть для предотвращения распространения коронавируса.

«Соответствующую рекомендацию дал межведомственный координационный совет и с сегодняшнего дня закрыты все существующие в Тбилиси сельскохозяйственные рынки», — сообщил журналистам представитель городских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде регионов Грузи рынки сельхоз продукции закрыли, объясняя это нарушением там рекомендаций по профилактике распространения коронавируса.

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