Киев, , 11:15 — REGNUM Власти Италии заявили, что на восстановление экономики необходимо более 700 млрд евро, а украинские депутаты буквально за несколько миллиардов долларов подарили своим «большим друзьям и надежным партнерам» землю и финансово-банковскую систему, заявил 7 апреля в своем комментарии политический эксперт Владимир Грановский.

Политолог подчеркнул, что возникает сомнение в том, что Украине надо так мало, а Италии так много.

«И собственно говоря, откуда взялся этот дефолт (Украины), если начиная с 2014 года экономика постоянно росла, а инвестиции толклись в очередях во всех секторах экономики», — иронически задается вопросом Грановский.

Он также отмечает, что по сути принимать такие решения, за которые голосовала Рада, полномочий у депутатов нет — «они все же слуги, а не хозяева». По его словам, в таких случаях нужен референдум.

ИА REGNUM напоминает, что получение Украиной кредитных средств от МВФ оказалось под большим вопросом. Ключевым условием сотрудничества с Фондом является принятие т.н. «антиколомойского» законопроекта, который запретит возврат Приватбанка структурам олигарха. Однако после успешного голосования в первом чтении к документу несколько депутатов, в т.ч. от «Слуги народа», подали более 16 тыс. правок. Власти страны пока не сообщили, как намерены решать данный вопрос, однако подчеркивали, что без поддержки МВФ экономику страны ожидает самый печальный сценарий вплоть до дефолта.