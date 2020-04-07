Москва, , 11:14 — REGNUM Законопроект о применении в сфере заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК) переходных положений правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

«Введение переходных положений позволит завершить подписание СПИК в отношении трех инвестиционных проектов, получивших 31 июля 2019 г. одобрение Межведомственной комиссии по СПИК», отмечают в правительстве.

Речь идет о двух СПИК в сфере фармацевтической промышленности и одном — в сфере автомобильной промышленности.

В частности, указали в правительстве, в случае реализации одобренного инвестиционного проекта в сфере автомобильной промышленности в рамках СПИК на территории страны будет освоено производство двигателей внутреннего сгорания, освоено производство современных автоматических коробок перемены передач с созданием центра компетенций по производству компонентов коробок перемены передач (валов, шестерен и зубчатых колес), в том числе для других OEM, создан полноценный R&D центр, освоено производство иных ключевых компонентов автомобиля.