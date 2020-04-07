Москва, , 11:13 — REGNUM Консенсус-прогноз инфляции на март, подготовленный Минэкономразвития — 0,3−0,4% оказался выше значений «докризисного» периода. Иначе говоря, вероятность ускорения динамики потребительских цен в марте была очевидна и до возникновения кризисных явлений на фоне распространения коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

«Более того, в период с 17 по 23 марта 2020 года Росстатом был зафиксирован рост потребительских цен на 0,3%. При этом прогноз аналитиков ряда банков, инвесткомпаний и т. д., сформированный в период, когда «шоковые» явления в экономике стали очевидны, показал значение, существенно превышающее вышеобозначенные показатели.

Нагнетание ситуации было спровоцировано «взрывным» ростом спроса со стороны населения на товары первой необходимости, а также ряд медицинских, продовольственных товаров, некоторые электротовары и бытовую технику.

К тому же, моментально не перенастроенная логистика крупнейших ретейлеров добавила «масла в огонь» — в течение короткого периода наблюдались некоторые перебои в поставках продовольственных товаров. Ряд предпринятых мер и изменение бизнес процессов позволило вернуть ситуацию в «мирный» формат: дефицит продовольствия преодолен, та же тенденция наметилась и по другим позициям.

Более того, в России есть и «обратные» мировым трендам ценовые векторы, например, сахар, накопленные с 2019 года запасы которого позволили вырасти ему в марте, в среднем по стране лишь на 13,5%, но снизиться относительно показателей марта 2019 года. При этом с начала текущего года мировые цены на этот же продукт выросли более, чем на 18%.

Соответственно, в случае сохранения стабильной ситуации (а необходимая динамика налаживания бизнес-процессов под скорость распространения коронавируса по стране налицо) высока вероятность сохранения темпов инфляции на уровне 2019 года, то есть менее 4%.

И даже в случае продолжения стимулирующей политики со стороны ЦБ (что было бы крайне важно для бизнеса для преодоления сложностей сегодняшнего дня) вероятность «уложиться» в таргет 4% остается весьма высокой», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России в марте 2020 года выросли в среднем на 0,6% после роста на 0,3% в феврале и на 0,4% в январе.

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