Москва, , 11:04 — REGNUM В марте 2020 года брокерские счета на фондовой бирже оформили 320 тыс. российских граждан, подсчитала Московская биржа. Это почти вдвое больше, чем в феврале, когда счета открыли 186 тыс. человек. На начало апреля брокерские счета имеют 4,57 млн частных инвесторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» к. э. н Александр Разуваев.

«Несомненно, это очень хорошая новость, которая говорит о том, что граждане РФ внимательно следят за ситуацией на рынках. Акции подешевели и возникло абсолютно здоровое желание прикупить себе немного «Роснефти» или Сбербанка.

После объявления пенсионной реформы стало окончательно ясно, что надеяться на государство не стоит и на старость следует копить самим.

Снижение ключевой ставки ЦБР и введение налога на депозиты выше 1 млн руб. также говорит в пользу инвестиций в акции.

Дивидендная доходность некоторых бумаг превышает банковские депозиты в два или даже три раза. Несмотря на стагнацию экономики и зарплат, дивиденды по основным российским фишкам в последние годы постоянно росли.

При этом в России не существует ограничений на вложения в акции для различных категорий граждан. Например, представители силовых структур или различных спец. служб могут инвестировать, как и все остальные россияне. В этом иногда ограничены трейдеры или аналитики финансовых компаний.

Конфликт интересов в одной отдельно взятой голове никто не отменял. И не способствует ни хорошей работе, ни грамотному инвестированию.

Многим моим коллегам, которые по уши в 2003 году сидели в акциях «Юкоса», было трудно рекомендовать клиентам продавать или «шортить» акции опальной нефтяной компании.

Периодически на рынке акций случаются различные кризисы. Насколько оправданы не краткосрочные спекуляции, а инвестиции на длительный срок? Считаю, что абсолютно оправданы. В 1995 году долларовый индекс РТС начинался со 100 пунктов, сейчас он около 1100 пунктов, и это не считая дивидендов», — пояснил эксперт.

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