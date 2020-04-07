Киев, , 10:58 — REGNUM На текущей неделе (6−10 апреля) Верховная рада Украины может назначить министра энергетики в правительство Дениса Шмыгаля.

Об этом в эфире одного из телеканалов страны сообщил вечером 6 апреля глава парламентского комитета по вопросам энергетики, представитель фракции «Слуга народа» Андрей Герус.

Герус подтвердил ранее озвученную информацию, что следующее внеочередное заседание Верховной рады планируется на четверг или пятницу этой недели (9 или 10 апреля).

«Сейчас рассматривается несколько потенциальных кандидатов, идут переговоры», — заявил депутат, однако конкретных фамилий называть не стал.

«Я надеюсь, что будет вынесена кандидатура и парламент сможет утвердить кандидатуру министра энергетики», — добавил Герус.

ИА REGNUM напоминает, что 4 марта при утверждении Радой нового правительства Украины вакантными осталось рекордное количество министерских постов. Постепенно парламент на внеочередных назначал министров, но пост министра энергетики до сих пор остается вакантным.

В ходе последнего внеочередного заседания Рады в повестке значился вопрос назначения министром энергетики Ольги Буславец, однако уже в ходе заседания президент Зеленский внезапно отозвал эту кандидатуру.