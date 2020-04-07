Москва, 7 апреля 2020, 10:53 — REGNUM Правительство России надеется «пересидеть» очередной экономический кризис, хотя в настоящее время единственный способ выжить — это начать форсированное развитие, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что власти РФ готовы к «новой реальности», так как накопили достаточный объём резервов.
Но правительство РФ, как полагает Делягин, видимо, даже не подозревает о том, что государство может организовывать развитие.
«Они считают, что мы будем сидеть и приспосабливаться», — подытожил экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, происходящие в экономике и бюджете.
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