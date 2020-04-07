Москва, , 10:53 — REGNUM Правительство России надеется «пересидеть» очередной экономический кризис, хотя в настоящее время единственный способ выжить — это начать форсированное развитие, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что власти РФ готовы к «новой реальности», так как накопили достаточный объём резервов.

«Они готовы к кризису 2008−2009 годов. Они готовы к девальвации рубля и дефолту 1998 годов, если они их устроят сами. Они готовы к кризису 2014 года. Иными словами, они готовы к кризису, который связан с разовым, однократным ухудшением ситуации и с последующей относительной нормализацией, — сказал Делягин. — Для этого они накопили большие деньги. Чтобы пересидеть кризис. Но они, судя по их заявлениям, не понимают, что у нас в целом изменилась ситуация. То, с чем мы сталкиваемся сегодня, — не разовое ухудшение, а переход мировой экономики в новое качество. Это начало глобальной депрессии. А в условиях глобальной депрессии единственный способ выживания — это форсированное развитие».

Но правительство РФ, как полагает Делягин, видимо, даже не подозревает о том, что государство может организовывать развитие.

«Они считают, что мы будем сидеть и приспосабливаться», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, происходящие в экономике и бюджете.

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