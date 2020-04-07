Москва, 7 апреля 2020, 10:51 — REGNUM Рост числа личных банкротств российских граждан — это, конечно, закономерное последствие карантинных ограничений в период пандемии коронавируса на экономическую деятельность и их число будет увеличиваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя банкротство граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, в России выявлен рост числа банкротств граждан. В I квартале 2020 года суды признали банкротами 22,4 тыс. человек.
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