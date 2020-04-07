Москва, , 10:51 — REGNUM Рост числа личных банкротств российских граждан — это, конечно, закономерное последствие карантинных ограничений в период пандемии коронавируса на экономическую деятельность и их число будет увеличиваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя банкротство граждан.

«Но, первоисточник не в кризисе, а в том, что эта возможность, как юридическая процедура появилась в законодательстве России недавно и ей не пользовались активно.

Сейчас, когда можно ссылаться на форс-мажор из-за распространения коронавируса, граждане стали пользоваться этим инструментом банкротства.

Через какое-то время законодатель оценит правоприменительную практику и ограничит перечень оснований, а пока гражданам можно пользоваться этой возможностью, чтобы сбалансировать свои взаимоотношения с кредиторами», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявлен рост числа банкротств граждан. В I квартале 2020 года суды признали банкротами 22,4 тыс. человек.

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