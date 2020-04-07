Наро-Фоминск, Московская область, , 10:42 — REGNUM Государственное автономное учреждение Московской области «Наро-Фоминское информационное агентство» выплатит 2,988 млн рублей частной компании за сбор «информационных материалов, верстку и корректуру 60 муниципальных газет Московской области с информацией о мерах борьбы с распространение короновирусной инфекции, установленными правовыми и нормативными актами» правительства РФ и Подмосковья. Контракт с компанией подписан как с единственным поставщиком. При этом сама фирма была создана всего три месяца назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самой дорогой частью услуги является сбор и подготовка материалов на 362 полосы, её оценили в 2 497 800 рублей. Исполнителем выступит ООО «Центр дизайна и верстки «Петит». По данным ЕГРЮЛ, компания учреждена в Наро-Фоминске три месяца назад — 25 декабря 2019 года для издания газет. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор и единственный владелец — Светлана Котарева.

В задачи исполнителя входит «создание контента, верстка и корректура» для 60 муниципальных газет.

«До 75% объема каждого издания должно быть оригинальным для каждого из районов, по которым будет осуществляться распространение, остальные 25% — материалы областного характера», — отмечается в техзадании с уточнением, что спецвыпуски «должны содержать информацию о мерах борьбы с распространение короновирусной инфекции».

Планируется довести до жителей Подмосковья правила «поведения и алгоритм действий при первых признаках заболеваний», обеспечить «жителей региона всей необходимой информацией о расположении и графике работы медицинских учреждений, телефоне «горячей линии» и прочих жизненно важных аспектах поведения в режиме действующего карантина».

Есть в договоре уточнение, что материалы должны быть достоверными и не должны «компилироваться из материалов других средств массовой информации». Работа должна быть выполнена до 30 апреля 2020 года.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, на утро 7 апреля 2020 года в мире уже зарегистрировано 1,347 млн подтверждённых случаев коронавируса, то есть суточный прирост был на 75 743 случая — 6%.

В России на эту же дату — 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период умерли 58 человек, выздоровели 494.