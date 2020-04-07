Москва, , 10:38 — REGNUM Уже в ближайшие несколько недель в России может подорожать ряд продуктов питания. О планах пересмотреть закупочные цены на некоторые товары крупнейшие поставщики и производители уже уведомили торговые сети. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает газета «Известия» со ссылкой исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова.

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Так, по его словам, речь идёт о росте цен в зависимости от категории от 5% до 20%. Подорожать могут кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлеб и рыба. Такие меры поставщики объяснили изменением себестоимости товаров из-за валютных колебаний и ограничений в бизнесе, к которым привёл коронавирус. Чтобы скачок цен не был резким, производители предложили торговым сетям поднимать цены в два этапа — в разные сроки.

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Востриков добавил, что предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и не могут оцениваться как спекулятивные.

Отмечается, что пока ретейлеры не согласовали повышение закупочных цен, однако уже в ближайшие 14 дней ситуация может измениться. В Ассоциации компаний розничной торговли подчеркнули, что сети стремятся сдерживать подорожание продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, только за неделю с 17 по 23 марта из-за ажиотажного спроса на фоне ситуации с коронавирусом Росстат зафиксировал значительный рост цен на целый ряд продуктов питания. Так, сахар-песок подорожал в среднем на 7%, гречневая крупа — на 2,8%. В целом недельная инфляция ускорилась до 0,3% с 0,1% неделей ранее. Инфляция с начала года достигла 1,3%.

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