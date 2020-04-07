Москва, , 10:28 — REGNUM Стоимость новых машин в России в первом квартале 2020 года значительно увеличилась по сравнению с первым кварталом 2019 года. Об этом сообщает издание Drom.ru.

Отмечается, что из наиболее популярных в РФ моделей больше всего увеличилась стоимость на Renault Logan. Прибавка здесь составила 18%.

Существенно выросла цена на японский кроссовер Mitsubishi Outlander. По сравнению с предыдущим отчётным периодом она увеличилась на 15%. На 12% подорожала японская модель Toyota RAV4 нового поколения.

Самая популярная иномарка в РФ — KIA Rio выросла в цене на 7%, а модель Skoda Octavia прибавила в стоимости 6%.

Вместе с тем специалисты отмечают снижение стоимости подержанных машин. Автомобили на вторичном рынке России стали дешевле на 1,5−8%. По мнению экспертов, это объясняется увеличением среднего возраста автопарка вторичных машин.

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили, что пандемия нового коронавируса и экономический кризис станут причиной массовых увольнений и закрытия до половины автомобильных салонов в РФ.

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