Нур-Султан, 7 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Ускоренные темпы строительства жилья в Казахстане поручил обеспечить председатель правительства республики Аскар Мамин, сообщили 7 апреля в пресс-службе премьер-министра.
7 апреля состоялось заседание правительства, участники которого обсудили государственную программу «Нурлы жер». В рамках программы, в 2020 году в Казахстане планируется построить 15 млн кв. метров жилья.
Мамин поручил акимам (главам) регионов ускорить строительство, скорректировать планы и сроки проектов, а также завершить разработку проектной документации.
Напомним, 28 февраля глава комитета по делам строительства и ЖКХ министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мархабат Жайымбетов заявил, что информационная система Е-Qurylys обеспечит контроль качества жилищного строительства в республике.