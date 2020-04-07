Сеул, , 09:58 — REGNUM В 2019 государственный долг Южной Кореи впервые превысил отметку 1,7 квдрлн вон (~$1,39 трлн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году государственный долг страны составил 1 743 600 200 000 000 вон (~$1,42 трлн), что на 60,2 трлн вон (~$49,3 млрд) больше, чем годом ранее.

Известно, что долг правительства, который включает долги местных органов власти, составил 728,8 трлн вон (~$597,1 млрд), что на 48,3 трлн вон (~$39,5 млрд) больше, чем в 2018 году.

Консолидированный дефицит бюджетного баланса составил 12 трлн вон (~$9,83 млрд), что является самым высоким показателем с 2009 года.

Как отметили в министерстве стратегии и финансов, рост государственного долга обусловлен повышением стоимости непогашенных государственных облигаций, сокращением налоговых поступлений и увеличением расходов.