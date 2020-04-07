Новосибирск, , 09:42 — REGNUM Неблагоприятный, распространяющийся во всём мире, эпидемиологический фон вносит свои коррективы в устоявшийся порядок функционирования большинства отраслей национальной экономики, в том числе — отраслей сферы услуг. Не исследованность пагубного воздействия и отсутствие эффективных мер борьбы с коронавирусом затрудняют прогнозирование относительно перспектив развития мировой и отечественной сферы ресторанного бизнеса. Так кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса в сфере услуг Новосибирского государственного университета экономики и управления Иван Севрюков прокомментировал ИА REGNUM новость о том, что выручка новосибирских рестораторов из-за режима самоизоляции упала более чем 75%.

Иван Севрюков «Согласно постановлению правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», в число отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии, официально включена сфера общественного питания. Это означает признание государством наличия крупных проблем в данной сфере. Становится очевидным, что без превентивных мер поддержки со стороны государства, развитие сферы обслуживания, в том числе общепита, не сможет переломить активную стадию спада. К мероприятиям, способствующих возрождению рынка услуг общественного питания, конечно же, можно смело отнести: полугодовые отсрочки по налогам, исключая НДС; кредитные каникулы; возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляющих гостинично-ресторанное обслуживание; пониженные ставки по кредитам на выплату зарплаты сотрудникам предприятий общепита; частичное возмещение затрат на продвижение собственных товаров, работ, услуг на интернет-площадках и оплату услуг онлайн сервисов по доставке еды. Выполнение этих мер поможет отечественному бизнесу вернуться к его развитию. Кроме этого, бизнес в сфере HoReCa должен претерпеть структурно-организационные изменения, которые повлекут за собой смену бизнес-модели предоставления услуг. В частности, многие рестораторы начинают развивать менее традиционные для них виды взаимодействия с клиентами — доставки заказов на дом, предоставление обслуживания на вынос».

В целом, подчёркивает эксперт, сфера отечественных услуг после стабилизации восстановит прежние объёмы в течение двух последующих лет.

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