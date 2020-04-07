Москва, , 09:41 — REGNUM В России существует целый ряд сфер деятельности, в которых мужчины зарабатывают значительно больше женщин. Так, самая большая гендерная разница в зарплатах зафиксирована среди специалистов в области информации и связи, где мужчины зарабатывают на 31,8% больше, чем женщины. Об этом свидетельствуют данные Росстата, проанализированные RT.

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Также ощутимый разрыв в зависимости от пола есть и в оплате труда работников профессиональной, научной и технической деятельности (29%), сотрудников в сфере транспортировки и хранения (25,9%), деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (25,8%), а также в сфере добычи полезных ископаемых (24,1%).

Минимальный разрыв между зарплатами мужчин и женщин Росстат фиксирует в сфере образования. Здесь разница составляет 4,8%. В области здравоохранения и социальных услуг мужчины получают больше на 11,7%, чем женщины.

Добавим, что для исследования использовались выборочные данные Росстата за октябрь 2019 и 2017 годов. Так, за два года гендерный разрыв зарплат в России сократился на 0,4%, пишет издание.

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Как сообщало ИА REGNUM, год назад, в марте 2019 года, тогдашняя вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец заявляла, что средняя зарплата мужчин в Российской Федерации на 30% больше, чем у женщин. Она отметила, что женщины в стране, при всех возможностях, не достигают такого же, как у мужчин, «уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда».

Добавим, что в России более половины российских граждан — 60% — полагают, что успешное развитие карьеры не зависит от пола. Согласно данным опроса, проведённого сервисом «Работа.ру», только треть (32%) считают, что женщинам гораздо сложнее подняться по карьерной лестнице, а 8% респондентов полагают, что сложнее, напротив, мужчинам.

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