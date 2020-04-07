Москва, , 09:42 — REGNUM Японский автопроизводитель Datsun поднял в России рекомендованную стоимость двух своих авто. Об этом сообщает агентство Wroom.

По данным агентства, рекомендованная розничная стоимость седана on-DO и хэтчбека mi-DO выросла на 5 тыс. рублей.

Теперь обновлённый Datsun on-DO стоит от 511 000 рублей, а цена хэтчбека Datsun mi-Do в базовой комплектации составляет от 534 тыс. рублей.

Стоит отметить, что ранее модель Datsun on-DO обзавелась комплектацией под наименованием Comfort. Она включает в себя колёсные диски из лёгкого сплава размером 15 дюймов, электрообогрев переднего стекла, а также задние датчики парковки.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году российские дилеры Datsun реализовали 22 426 машин — на 9% больше, чем год назад.

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