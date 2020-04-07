Тюмень, 7 апреля 2020, 09:35 — REGNUM Режим самоизоляции ускорил развитие сервисов бесконтактных сделок в сфере недвижимости. Их количество за последние пару недель увеличилось в разы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».
По оценке аналитиков «Этажей», до карантинных мероприятий доля дистанционных сделок в сфере составляла всего 0,2−0,3%, ещё в 5% случаев сделки частично осуществлялись с применением онлайн-сервисов.
Ситуация изменилась с введением режима самоизоляции по коронавирусу в российских городах, когда оффлайн сделки с недвижимостью стали невозможны.
В первые дни карантинных мероприятий интерес к онлайн сделкам рос в среднем на 10% каждые сутки, отмечают аналитики «Этажей». Для таких сделок были сохранена бессрочная гарантия безопасности, поскольку для многих покупателей это один из приоритетных факторов при таком способе покупки недвижимости.
Тенденцию на увеличение интереса к онлайн сделкам подтверждают и девелоперы.
Интересен тот факт, что первыми новый способ выбора и покупки недвижимости оценили люди более старшего возраста. По данным компании «Этажи», первыми клиентами, оформившими онлайн задаток в Тюмени стал продавец пансионата в возрасте 65 лет и 58-летний покупатель.
Наибольшая динамика роста интереса к бесконтактным сделкам сразу после их запуска зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге, а также в таких городах Уральского федерального округа, как Тюмень, Сургут и Екатеринбург.
Покупатель и собственник недвижимости теперь могут практически всё сделать полностью дистанционно: заказать и провести онлайн-показ недвижимости, оформить онлайн-задаток и оплатить через интернет-банкинг, получить одобрение по ипотеке и выставить свой объект на продажу.
Эксперты не исключают, что тренд на развитие дистанционных сервисов на рынке недвижимости в будущем будет набирать обороты, поскольку это существенно позволяет экономить время продавцов и покупателей.