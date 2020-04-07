Тюмень, , 09:35 — REGNUM Режим самоизоляции ускорил развитие сервисов бесконтактных сделок в сфере недвижимости. Их количество за последние пару недель увеличилось в разы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».

По оценке аналитиков «Этажей», до карантинных мероприятий доля дистанционных сделок в сфере составляла всего 0,2−0,3%, ещё в 5% случаев сделки частично осуществлялись с применением онлайн-сервисов.

«В основном это касалось межрегиональных сделок, когда продавец и покупатель находились в разных городах, например, нередки случаи, когда жители ХМАО и ЯНАО приобретали недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Когда покупатель не готов выехать в регион приобретения недвижимости, они проводились на доверительной основе. Мы делали подборку наиболее выгодных вариантов и при необходимости осуществляли их онлайн показ. Дистанционных сделок, когда продавец и покупатель находились в одном городе практически не было», — поясняет директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Ситуация изменилась с введением режима самоизоляции по коронавирусу в российских городах, когда оффлайн сделки с недвижимостью стали невозможны.

В первые дни карантинных мероприятий интерес к онлайн сделкам рос в среднем на 10% каждые сутки, отмечают аналитики «Этажей». Для таких сделок были сохранена бессрочная гарантия безопасности, поскольку для многих покупателей это один из приоритетных факторов при таком способе покупки недвижимости.

Тенденцию на увеличение интереса к онлайн сделкам подтверждают и девелоперы.

«Рынок только перестраивается, но уже сейчас на наших объектах проводится около 100 онлайн-показов ежедневно, а количество онлайн-бронирования за последние две недели выросло в три раза», — сообщает директор по операционному управлению компании «Брусника» Александр Щиголь.

Интересен тот факт, что первыми новый способ выбора и покупки недвижимости оценили люди более старшего возраста. По данным компании «Этажи», первыми клиентами, оформившими онлайн задаток в Тюмени стал продавец пансионата в возрасте 65 лет и 58-летний покупатель.

Наибольшая динамика роста интереса к бесконтактным сделкам сразу после их запуска зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге, а также в таких городах Уральского федерального округа, как Тюмень, Сургут и Екатеринбург.

Покупатель и собственник недвижимости теперь могут практически всё сделать полностью дистанционно: заказать и провести онлайн-показ недвижимости, оформить онлайн-задаток и оплатить через интернет-банкинг, получить одобрение по ипотеке и выставить свой объект на продажу.

Эксперты не исключают, что тренд на развитие дистанционных сервисов на рынке недвижимости в будущем будет набирать обороты, поскольку это существенно позволяет экономить время продавцов и покупателей.