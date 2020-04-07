Новосибирск, , 09:32 — REGNUM В Новосибирске определён подрядчик на продолжение строительства станции метро «Спортивная». В аукционе победило ООО СК «Градопроект».

Градопроект займётся строительно-монтажными работами, устройством железобетонного каркаса, установкой перекрытия станционного комплекса, ремонтом тяговой подстанции, монтажом электрооборудования и так далее.

Максимальная цена контракта — 351 млн 962 тыс. рублей. Работы должны быть выполнены до 20 ноября 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что победителем тендера на разработку руслового притрассового карьера с укладкой грунта для строительства полотна дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста к новой ледовой арене в Новосибирске стала компания «Сибгидромехстрой».

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