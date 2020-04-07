Париж, , 09:30 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна станет «автономной в производстве масок», сообщает Le Figaro.

«Мы ускорили темпы производства масок во Франции, и мы достигнем целей, поставленных президентом: то есть стать автономными в производстве масок. Мы прилагаем все усилия», — заверил министр экономики Франции.

«Единственное, что имеет значение — это иметь достаточное количество масок. Цель — независимость в этой сфере», — пояснил Бруно Ле Мэр.

Кроме того, министр экономики Франции пообещал, что государство не планирует повышать налоги в будущем. Правительство также выделило более 45 млрд евро на поддержку предприятий и работников во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что страна столкнется с худшим экономическим спадом после окончания Второй мировой войны.

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