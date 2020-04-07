Ставрополь, , 09:31 — REGNUM Швейные предприятия Ставрополья начали серийное производство гигиенических масок на фоне ситуации с коронавирусом. В работу по пошиву включилось девять производителей со всего региона, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

Первые партии средств индивидуальной защиты из хлопковой ткани уже отшиты. Изделия не являются медицинскими, однако подходят для использования в быту в качестве бактериальной фильтрации. Ежедневный объем выпуска составляет более 20 тыс. штук. По данным министерства, в ближайшее время этот показатель может быть увеличен.

Глава ведомства Виталий Шульженко отметил, что существующие на Ставрополье мощности позволяют выпускать более 30 тыс. защитных масок ежедневно. По его словам, для этих целей предприятия легкой промышленности региона — текстильные и швейные фабрики — в настоящее время проводят работу по перепрофилированию производственных мощностей.

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