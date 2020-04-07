Сеул, , 09:25 — REGNUM В феврале 2020 года профицит платёжного баланса Южной Кореи составил $6,41 млрд, что на $2,56 млрд больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, рост показателя обусловлен увеличением профицита товарного баланса и сокращением дефицита платёжного баланса в сфере услуг.

Профицит товарного баланса вырос на 1,16 млрд, до $6,58 млрд, экспорт — на 4%, до $41,8 млрд, а импорт — на 1,3%, до $35,24 млрд.

Дефицит платёжного баланса в сфере услуг сократился на $90 млн, до $1,45 млрд, а в сфере туризма — на $270 млн, до $570 млн.