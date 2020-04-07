Кемерово, , 09:22 — REGNUM Кузбасский ресторатор Иван Печерский публично обратился к сотрудникам через свой Instagram, рассказав о сложившейся из-за режима самоизоляции непростой ситуации и невозможности платить обещанные властью 2/3 зарплаты.

Он предложил либо вместе дождаться возможности начать работать, либо уволиться и получить компенсацию за отпуск, встать на учёт в центр занятости и жить на пособие по безработице.

«Те сотрудники, которые останутся со мной ждать, должны понимать, что 2/3 зарплаты, обещанные вам, мы не сможем платить. Потому что наши зарплаты приносят наши гости. Мы не работаем сейчас, поэтому у нас нет никакой возможности платить эти деньги», — сказал Печерский, пообещав принять всех, кто сейчас решить уйти, обратно, когда режим изоляции закончится.