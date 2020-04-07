Самара, , 09:18 — REGNUM 82 предприятия возобновили работу после нерабочей недели в Самарской области. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, по информации на 6 апреля из 111 системообразующих предприятий свою работу возобновили 82 организации.

При этом к работе приступили 86 584 человек, что составляет 46% от среднесписочной численности работников организаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 6 апреля в Самарской области 17 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. При этом в больницах находится восемь человек. Еще девять пациентов выписали после выздоровления.

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