Петропавловск-Камчатский, , 09:16 — REGNUM На Камчатке разработаны меры по поддержке малого и среднего бизнеса в период карантинных мероприятий по COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«В ближайшее время мы будем докапитализировать фонд на 100 млн рублей, чтобы помочь камчатским предпринимателям в этот непростой период. Также введены отсрочки на выплату ранее взятых кредитов. Достаточно серьёзно снижены налоги для субъектов малого и среднего предпринимательства, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Мы договорились, что предприниматели, арендующие муниципальные помещения, будут оплачивать только коммунальные услуги. Налоговая льгота предоставлена и торговым центрам, чтобы они снизили арендную плату арендаторам», — объяснил врио губернатора региона Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Камчатки пообещал помощь семьям, которые, возвращаясь из-за границы, попали в обсерваторы Приморья и потеряли билеты.