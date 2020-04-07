Барнаул, , 09:06 — REGNUM В условиях эпидемии коронавируса авиакомпании продолжают сокращать количество выполняемых авиарейсов из аэропорта Барнаула (Алтайский край). В частности, по данным регионального оперативного штаба, 7 апреля, по состоянию на 9:00 местного времени «S7» отменены рейсы «Барнаул — Москва» на 7, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23 апреля, а авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась от полётов по маршруту «Барнаул — Москва» на 7, 8, 10, 12, 14 апреля.

Также отменены планировавшиеся ранее рейсы на Санкт-Петербург (на 27 апреля) и Симферополь (на 21, 25, 28 апреля). Авиакомпанией «Аэрофлот» отменены рейсы «Барнаул — Москва» на 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля. Аавиакомпанией «КрасАвиа» до конца апреля отменены все рейсы «Барнаул — Красноярск».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае выявлено уже 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, действует режим самоизоляции. Ранее извещая о предстоящих изменениях в авиаперевозках, оперативный штаб региона также сообщал об отмене ряда авиарейсов в Москву и Красноярск.

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