Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM Предпринимателям Екатеринбурга предусмотрели меры поддержки из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 7 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Была создана совместная рабочая группа, в которой приняли участия как градоначальник, так и спикер городской думы Игорь Володин.

«Мы останавливаем все проверки, отдаём рассрочки по земельным платежам до 1 ноября 2020 года. Такие же меры — по платежам по муниципальному имуществу, до 1 ноября», — сказал Высокинский.

Меры являются логичным продолжением тех решений, которые принимаются федеральными и свердловскими властями, добавил мэр.

Планировалась, что о решениях рабочей группы расскажут на пресс-конференции с возможностью отвечать на вопросы, заданные по аудиосвязи. Однако в мэрии решили организовать онлайн-брифинг, трансляция которого в итоге сорвалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует режим самоизоляции. Он продлится по 20 апреля 2020 года.