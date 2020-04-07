Ставрополь, , 09:04 — REGNUM Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, которые смогут продолжить работу в период действия режима обязательной самоизоляции, расширили власти Ставрополья, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе губернатора края. Тем самым, в регионе дополнен список организаций, на которые не распространяется действие указа президента РФ об установлении до конца апреля нерабочих дней.

Так, работу возобновят организации и предприниматели, занимающиеся строительством, производством и поставкой стройматериалов, строительством и ремонтом автодорог, техобслуживанием и ремонтом автомобилей, производством техники для весенне-полевых работ.

Исключение также сделано для производителей и (или) продавцов препаратов, техники, изделий и материалов, используемых для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции. В период обязательной самоизоляции на Ставрополье также смогут работать отделения почтовой связи, расчетно-кассовые центры, салоны сотовой связи, адвокатские конторы и Нотариальная палата края.

Кроме того, ограничительные меры не распространяются на химчистки и прачечные, салоны оптики, полиграфические компании, частные охранные предприятия, курьерские фирмы, автомойки и службы по ремонту бытовой техники.

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