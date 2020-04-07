Санкт-Петербург, , 08:41 — REGNUM Крупная сеть киосков, через которые распространяются, в том числе периодические издания — журналы и газеты, — ООО «Метропресс» потребовало со своего кипрского владельца свыше 664 млн рублей. Иск из-за недочётов до 15 апреля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к компании «Русельмо Энтерпрайзес Лимитед», которая имеет в своём активе ещё три российские компании в Санкт-Петербурге и Подмосковье, включая ООО «Деловой мир онлайн» (90% доли), поступил в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 марта 2020 года. В заявлении выявили ряд недостатков и дали срок на устранение. Сумма претензий — 664 516 797 рублей.

Помимо этого иска, в этот же день «Метропресс» обратилось в арбитраж с претензиями ещё к одному кипрскому юрлицу — OVAKON TECHOLOGIES LIMITED. Слушания по этому спору назначены на 8 декабря 2020 года. Сумма иска, заявленная как задолженность, — 38 172 517,03 рубля. Подробности дела пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, «Метропресс» создано в ноябре 1995 года, а с июня 2018 года его единственный владелец — компания «Русельмо Энтерпрайзес Лимитед». В «Метропресс» работают около 800 сотрудников, а сама компания владеет 25% доли в ООО «Союз издателей и распространителей», чья основная деятельность — розничная торговля книгами в специализированных магазинах. Директор «Метропресс» — Сергей Маркелов.

Из открытых данных известно, что «Метропресс» был исполнителем по ряду госконтрактов, в том числе заключенных с информационно-издательским центром правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр». Например, на доставку и распространение тиражей газеты «Петербургский дневник» и газеты «Петербургская фотохроника» на станциях ГУП «Петербургский метрополитен» в 2016 году.