Москва, , 08:36 — REGNUM За месяц с начала продаж (2 марта) компания KIA реализовала в России 1 242 модели Seltos. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Кроме того, после выхода на российский рынок Seltos автолюбители успели заказать более 4 тыс. единиц таких авто. Благодаря таким результатам, данный автомобиль вошёл в пятёрку самых популярных моделей марки.

В южнокорейской компании отметили, что этот результат гораздо лучше, чем в расчетном плане продаж.

Стоит отметить, что на данный момент в салонах дилеров продаётся одна единственная модификация машины KIA Seltos — комплектация Luxe. Данный автомобиль снабжён двухлитровым двигателем производительностью 149 «лошадей», который сочетается с вариатором и передним приводом.

Стоимость этой комплектации составляет 1 339 900 рублей.

Ранее стало известно, что дилеры компании KIA в России завершают продажи дизельной вариации кроссовера Sportage. Теперь в РФ будут реализовываться только две модификации Sportage с бензиновыми движками.

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