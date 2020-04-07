Москва, , 08:10 — REGNUM Цена на нефть марки Brent 6 апреля снизилась на 4.79%, до $33,27. Нефть подешевела из-за переноса встречи ОПЕК+ на 9 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

За четыре дня цена восстановилась на 59%, поэтому коррекция на 5% после сильного роста была уместна.

Пока участникам встречи договориться не удается, поэтому переговоры в формате видеоконференции, изначально намеченные на 6 апреля, пришлось перенести на 9 апреля.

Сегодня, 7 апреля, на торгах в Азии нефть подорожала на 2,24%, до $34. Технически покупателям ничего не мешает на ожиданиях заключения нового соглашения уйти вверх.

Сильное сопротивление встретится на уровне $35,15. Если рост возобновится на американской сессии, то до встречи цена может восстановиться в момент до $40. До американской сессии ожидается боковое движение в районе 33,80.

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