Париж, , 08:12 — REGNUM По итогам марта 2020 года французские дилеры продали 62 668 машин — на 72,2% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Французская торговая палата (CCFA).

Всего за первый квартал 2020 года продажи новых машин во Франции составили 364 679 экземпляров. Это на 34,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Больше всего в марте на авторынке Франции было реализовано машин компании Renault — 14 461 единица (-68,5%).

На втором месте автомобили бренда Peugeot. За месяц их в стране купил 11 381 автолюбитель, что на 69,5% меньше уровня прошлого года. Тройку лидеров замыкает марка Citroen. В марте текущего года во Франции было приобретено 5390 таких машин. Здесь падение продаж составило 77,2%.

На четвёртом и пятом местах данного списка Toyota (3545 ед.) и Dacia (3107 ед.).

Напомним, в марта текущего года в Испании было реализовано 37 644 новые машины. Это на 69,3% меньше результата продаж прошлого года.

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