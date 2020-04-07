Ульяновск, 7 апреля 2020, 08:06 — REGNUM В Ульяновской области примут дополнительные меры поддержки и защиты врачей, занятых в работе с пациентами с коронавирусом и лицами из группы риска. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении губернатор Сергей Морозов.
По его словам, по итогам встречи с медицинскими работниками было принято решение о дополнительных мерах поддержки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области медицинские работники, которые лечат пациентов с коронавирусом и из группы риска, «подвергая себя опасности», к федеральной выплате получат «региональную материальную помощь». Размер региональных выплат составит от 5 до 20 тыс. рублей.
Напомним, ранее в регионе количество предварительно подтверждёно 17 тестов. Из них 13 человек — жители посёлка Карсун. Официально установлено два случая, из них один пациент (15-летний подросток из Димитровграда) уже прошёл лечение и выписан из больницы.
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