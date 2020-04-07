Ульяновск, , 08:06 — REGNUM В Ульяновской области примут дополнительные меры поддержки и защиты врачей, занятых в работе с пациентами с коронавирусом и лицами из группы риска. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении губернатор Сергей Морозов.

По его словам, по итогам встречи с медицинскими работниками было принято решение о дополнительных мерах поддержки.

«Во-первых, мы внесём в дополнение к стимулирующим мерам сдельную оплату часов, проведённых в борьбе с болезнью. Во-вторых, примем все меры, чтобы обеспечить их безопасность — прежде всего, полностью закроем вопросы со средствами индивидуальной защиты», — сказал Сергей Морозов, отметив, что в ближайшее время в регион поступит 350 тыс. медицинских масок, 1,5 тыс. одноразовых защитных костюмов и около 9 тыс. респираторов.

«Принято решение обеспечить жильём, питанием, транспортом тех, кто не готов по понятным причинам возвращаться в семью в период борьбы с коронавирусом. Семьям с детьми, где оба родители медики, дадим возможность одному из родителей оставаться дома с сохранением заработной платы — несмотря на то, что у нас сегодня каждый штык на счету», — добавил также глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области медицинские работники, которые лечат пациентов с коронавирусом и из группы риска, «подвергая себя опасности», к федеральной выплате получат «региональную материальную помощь». Размер региональных выплат составит от 5 до 20 тыс. рублей.

Напомним, ранее в регионе количество предварительно подтверждёно 17 тестов. Из них 13 человек — жители посёлка Карсун. Официально установлено два случая, из них один пациент (15-летний подросток из Димитровграда) уже прошёл лечение и выписан из больницы.

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