Москва, , 08:06 — REGNUM Рубль ускорил темпы роста

Торги по рублевым парам 6 апреля завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,62%, до 76,02 руб., евро/рубль — на 0,7%, до 82,05 руб. В начале недели рубль продолжил укрепление в парах с долларом и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль ускорил темпы роста благодаря восстановлению мировых фондовых индексов и четырехдневному повышению нефтяных котировок. Рубль закрывается в плюсе шесть дней подряд.

Цена на нефть пока остается для рубля ключевым фактором. Несмотря на то, что встреча ОПЕК+ была перенесена, общий фон для него на мировых рынках сейчас сохраняется благоприятным.

Пара доллар/рубль снизилась до 75,92 руб. Курс доллара США упал ниже 77 рублей. Теперь продавцам открылась дорога к 73,50 руб. Также стоит отметить, что на валютном рынке Форекс индекс доллара готов к нисходящей коррекции.

На этой неделе ключевым фактором для рубля останутся нефтяной рынок и встреча ОПЕК. Цене на нефть до конца недели нужно удержаться выше $29,55 за баррель.

Если сделка ОПЕК+ не сорвется, то цена будет на 73,50 к 9 апреля. Если соглашение заключат, то от курса доллара стоит ожидать дальнейшего падения до 72 руб.

Также не стоит забывать, что для рубля приближается мощная поддержка в виде налогового периода за I квартал.

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