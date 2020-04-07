Рига, , 08:04 — REGNUM Совместное акционерное общество RB Rail, созданное для реализации проекта Rail Baltica, заключило договоры на проектирование и надзор за ним на все остававшиеся на территории страны без проектов участки магистрали на сумму более 20,4 млн евро, пишет портал LSM.

«С подписанием этих договоров во всех трёх государствах Прибалтики сейчас ведётся проектирование всех 643 км основной трассы Rail Baltica», — сказал председатель правления RB Rail Агнис Дриксна.

Предполагается, что 85% этих затрат будет закрыто Европейским союзом, оставшуюся сумму возьмёт на себя латвийский бюджет.

Rail Baltica — инфраструктурный проект скоростной железной дороги европейской колеи, которая должна соединить страны Прибалтики, Восточную и Западную Европу. Напомним, общая стоимость проекта Rail Baltica составляет пока 5,8 млрд евро.