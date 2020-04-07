Москва, , 07:54 — REGNUM Обеспечить бесперебойную работу промышленных предприятий, организаций торговли и сферы услуг призвал регионы министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в письме, адресованном главам субъектов РФ.

Глава ведомства отметил, что письмо адресовано для предотвращения потерь на рынках, разрывов производственных цепочек, а также для выполнения гособоронзаказа и обеспечения населения необходимыми товарами в период до 30 апреля — на время объявленных в России нерабочих дней.

«Важно обеспечить, в том числе в указанный период, бесперебойную работу промышленных предприятий, организаций торговли и сферы услуг», — говорится в документе.

При этом, отмечают в ведомстве, работодателям необходимо полностью соблюсти на предприятиях требования и рекомендации по предотвращению распространения коронавируса.

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