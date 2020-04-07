Новосибирск, , 07:22 — REGNUM Ситуация вокруг борьбы с пандемией коронавируса в России приобрела интересные обороты, считает заведующий кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

«Владимир Путин в своём обращении от 2 апреля делегировал ответственность за принятие решений о мерах противодействия распространению вируса региональным правительствам. В новых реалиях регионы, опираясь на собственную оценку объективной обстановки на местах, должны «персонализировать» федеральный подход. Суммируя заявление президента РФ, можно перефразировать крылатую фразу первого президента РФ: «берите самостоятельности столько, сколько сможете вылечить». Возможно, не о такой самостоятельности мечтали региональные власти, но именно после подобных кризисных ситуаций можно реально оценить, как управленческие навыки отдельно каждого из руководителей 85 субъектов РФ, так и эффективность созданной в течение последних десятилетий системы государственного управления в нашей стране в целом», — отмечает эксперт.

Наибольшие риски распространения коронавируса имеют территории с высокой плотностью населения, подчёркивает Борисов.

Андрея Травникова, администрация области первую неделю после продолжительных выходных ситуацию взяли под жесткий мониторинг, а дальнейшие действия будут зависеть от решения Роспотребнадзора, который должен к концу этой недели, исходя из оперативной эпидемической ситуации, дать свои рекомендации по прекращению режима самоизоляции на территории Новосибирской области. Ситуация в нашем регионе на сегодняшний день следующая: за последнюю неделю эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся под контролем. Даже весьма посредственное соблюдение населением региона объявленных жёстких карантинных и самоограничительных мер не повлияли на новосибирскую статистику (или пока ещё не повлияли). С точки зрения макроэкономики, можно отметить, что большую часть экономики Новосибирской области ограничительные меры либо не коснулись, либо эти отрасли смогли адаптироваться с помощью удалённых форм работы. Главными потерпевшими стали три отрасли: деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; торговля оптовая и розничная; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — но даже среди этих категорий можно отметь компенсаторные факторы. В первой категории большую долю занимают государственные учреждения, которые не отказались от своих обязательств по заработной плате. Во второй группе издержки, прежде всего, испытывает наименьшая в объёме категория — продавцы нежизненоважных товаров (бытовая техника и одежда). И наконец, третью категорию можно считать главным потерпевшим, но это одна из самых незначительных частей регионального валового продукта, на которую приходится около 1% экономики Новосибирской области». Денис Борисов «Соответственно Новосибирск, как один из крупнейших городов РФ, на первых порах, закономерно начал придерживаться московской тактики в противодействии пандемии. Судя по заявлениям губернатора, администрация области первую неделю после продолжительных выходных ситуацию взяли под жесткий мониторинг, а дальнейшие действия будут зависеть от решения Роспотребнадзора, который должен к концу этой недели, исходя из оперативной эпидемической ситуации, дать свои рекомендации по прекращению режима самоизоляции на территории Новосибирской области. Ситуация в нашем регионе на сегодняшний день следующая: за последнюю неделю эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся под контролем. Даже весьма посредственное соблюдение населением региона объявленных жёстких карантинных и самоограничительных мер не повлияли на новосибирскую статистику (или пока ещё не повлияли). С точки зрения макроэкономики, можно отметить, что большую часть экономики Новосибирской области ограничительные меры либо не коснулись, либо эти отрасли смогли адаптироваться с помощью удалённых форм работы. Главными потерпевшими стали три отрасли: деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; торговля оптовая и розничная; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — но даже среди этих категорий можно отметь компенсаторные факторы. В первой категории большую долю занимают государственные учреждения, которые не отказались от своих обязательств по заработной плате. Во второй группе издержки, прежде всего, испытывает наименьшая в объёме категория — продавцы нежизненоважных товаров (бытовая техника и одежда). И наконец, третью категорию можно считать главным потерпевшим, но это одна из самых незначительных частей регионального валового продукта, на которую приходится около 1% экономики Новосибирской области».

В такой обстановке, считает эксперт, руководство Новосибирской области публично декларирует очень осторожную модель поведения в стиле «ждем, смотрим, делаем осторожные шаги».

«Но на практике мы видим, что поддержание приемлемых условий для сохранения экономической активности превалирует. Уже в первых решениях администрации Новосибирской области после второго обращения Владимира Путина заметны послабления для значимых отраслей региональной экономики — интересы строительного бизнеса (примерно 15% ВРП региона) были учтены и с 6 апреля стройки области и обслуживающий их бизнес (например, риелторы) приступили к работе после вынужденных каникул, — напомнил Борисов. — Важно руководству региона продолжать спокойно управлять ситуацией без нагнетания панических изоляционистских настроений, постепенно возвращать хозяйственную деятельность региона в рабочее русло и следить за эпидемиологической обстановкой: организовывать карантинный режим для людей, пребывающих из неблагополучных эпидемиологических районов, расширять охват системы тестирования на новый вирус. А главное, что требуется от руководства региона — увеличивать количество койко-мест в инфекционных отделениях и государственный заказ на необходимых медицинских специалистов, потому что новые условиях требуют пересмотра к нормативным подходам в организации системы здравоохранения и кратное увеличение государственных расходов в этой сфере».