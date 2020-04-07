Новосибирск, 7 апреля 2020, 07:22 — REGNUM Ситуация вокруг борьбы с пандемией коронавируса в России приобрела интересные обороты, считает заведующий кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.
«Владимир Путин в своём обращении от 2 апреля делегировал ответственность за принятие решений о мерах противодействия распространению вируса региональным правительствам. В новых реалиях регионы, опираясь на собственную оценку объективной обстановки на местах, должны «персонализировать» федеральный подход. Суммируя заявление президента РФ, можно перефразировать крылатую фразу первого президента РФ: «берите самостоятельности столько, сколько сможете вылечить». Возможно, не о такой самостоятельности мечтали региональные власти, но именно после подобных кризисных ситуаций можно реально оценить, как управленческие навыки отдельно каждого из руководителей 85 субъектов РФ, так и эффективность созданной в течение последних десятилетий системы государственного управления в нашей стране в целом», — отмечает эксперт.
Наибольшие риски распространения коронавируса имеют территории с высокой плотностью населения, подчёркивает Борисов.
В такой обстановке, считает эксперт, руководство Новосибирской области публично декларирует очень осторожную модель поведения в стиле «ждем, смотрим, делаем осторожные шаги».
«Но на практике мы видим, что поддержание приемлемых условий для сохранения экономической активности превалирует. Уже в первых решениях администрации Новосибирской области после второго обращения Владимира Путина заметны послабления для значимых отраслей региональной экономики — интересы строительного бизнеса (примерно 15% ВРП региона) были учтены и с 6 апреля стройки области и обслуживающий их бизнес (например, риелторы) приступили к работе после вынужденных каникул, — напомнил Борисов. — Важно руководству региона продолжать спокойно управлять ситуацией без нагнетания панических изоляционистских настроений, постепенно возвращать хозяйственную деятельность региона в рабочее русло и следить за эпидемиологической обстановкой: организовывать карантинный режим для людей, пребывающих из неблагополучных эпидемиологических районов, расширять охват системы тестирования на новый вирус. А главное, что требуется от руководства региона — увеличивать количество койко-мест в инфекционных отделениях и государственный заказ на необходимых медицинских специалистов, потому что новые условиях требуют пересмотра к нормативным подходам в организации системы здравоохранения и кратное увеличение государственных расходов в этой сфере».