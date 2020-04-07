Ханты-Мансийск, , 07:08 — REGNUM Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам 2019 года увеличила чистый убыток в в 3,3 раза по сравнению с 2018 годом. Это следует из отчёта аудиторской компании Ernst & Young LLC, опубликованном на сайте авиакомпании.

В 2019 году чистый убыток авиакомпании «ЮТэйр» составил 14,4 млрд рублей против 4,3 млрд рублей в 2018 году.

Стоимость чистых активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по состоянию на 31 декабря 2019 года имеет отрицательную величину 29,9 млрд рублей, что «ниже минимального размера уставного капитала для публичных акционерных обществ, установленного федеральным законом».

Но при этом отмечается положительная финансовая динамика. Годовая выручка авиакомпании «ЮТэйр» выросла на 1,2% — до 59,2 млрд рублей. Валовая прибыль составила 1,5 млрд рублей против валового убытка в 2,3 млрд рублей, который наблюдался годом ранее.

Основной причиной формирования отрицательный чистых активов авиакомпании «ЮТэйр» стали убытки прошли периодов, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014—2015 годах, отмечается в пояснении к бухгалтерскому отчёту авиакомпании за 2019 год. А также рост цен на авиатопливо и конкурентное давление на доходные тарифы.

«Компания планирует финансировать дефицит чистых активов за счёт денежного потока от операционной деятельности», — даётся пояснение в отчёте.

Напомним, крупнейшими акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются аффилированная с «Сургутнефтегазом» компания «АК-Инвест» (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).