Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 07:04 — REGNUM Руководство кемеровской шахты «Алексиевская» приступило к сокращению штата. В течение двух месяцев планируется уволить более 400 сотрудников — по 7−10 человек в день, сообщила ТАСС помощник арбитражного управляющего предприятия Елена Норкина.

Уточняется, что шахта находится в состоянии банкротства и не может реализовать имущество с торгов. Добыча угля остановлена. В штате планируется оставить около 300 работников для поддержания функционирования подземных выработок и обеспечения безопасности.

По данным кузбасского министерства труда и занятости населения, на шахте сейчас работает выездной пункт службы занятости для приёма документов и постановки на учёт.

«Если возникнет необходимость, граждане могут пройти бесплатное профессиональное переобучение по востребованным на рынке профессиям», — заявили в министерстве.