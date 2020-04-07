Петропавловск-Камчатский, , 06:38 — REGNUM Со строительной площадки детского сада в посёлке Ключи на Камчатке разбегаются рабочие, утверждающие, что им не платят денег, нарушают их трудовые права, а также почти не кормят. Детский сад — один из главных долгостроев Камчатки, он возводится в рамках нацпроекта «Демография» и должен был быть сдан в эксплуатацию ещё в 2017 году.

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По данным ИА Кам 24, сейчас на стройке, после жалобы рабочих, работают представители Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю и прокуратура.

Один из рабочих пожаловался журналистам, что его, жителя Приморья, наняли на очень выгодных условиях. Обещали зарплату в 55 000 в месяц, питание, соблюдение прав, оформление трудового договора. На деле на неделю рабочему выдавали 1 окорочок, 350 граммов сахара, немного крупы и макарон. Трудовой договор получил с боем. Работать заставляют с 8:30 до 19:30, без выходных, в договоре же указано, что работает человек пять дней в неделю, субботу и воскресенье отдыхает, да и рабочий день куда короче. Многие рабочие уехали домой, так и не получив расчёта, а деньги на обратную дорогу, по словам обратившегося в редакцию рабочего, им прислали родные.

Помощник депутата камчатского заксобрания Валерий Калашников, к которому обратились рабочие за помощью, назвал условия, в которых оказались люди, «рабством».

У руководства стройки иной взгляд на ситуацию: подрядчик кивает на субподрядчика, а пожаловавшегося рабочего назвали «пьяницей».

На детсад — долгострой, не сданный, как положено, в 2017 году, в 2019 году из федерального бюджета было выделено 142 млн рублей, из краевого — 17 млн. В 2020 году из федерального бюджета поступит 89 млн, из краевого — 212 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на декабрь 2018 года Камчатка «утонула» в недостроях, их общая стоимость превысила 40 млрд рублей. В числе долгостроев — краевая больница, стадион «Спартак», дома культуры, детские сады и многое другое. Сам экс-губернатор региона Владимир Илюхин недострои недостроями не считал, он утверждал, что объекты просто «растянуты во времени».