Москва, , 06:21 — REGNUM Жители России в марте 2020 года сократили объём денежных переводов за границу примерно на треть в связи с распространением коронавируса, передаёт 7 апреля РБК со ссылкой на данные систем «Юнистрим» и «Золотая корона».

«Пандемия, закрытие границ, приостановка работы торгово-сервисных предприятий сказались на снижении объемов денежных переводов», — прокомментировал ситуацию собеседник телеканала.

Отмечается, что в системе «Юнистрим» объём переводов из России снизился на 35% по сравнению с уровнем прошлого года, в «Золотой короне» — на 30%. При этом операторы ожидают падения показателей в апреле примерно на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

По информации Центрального банка России, в 2019 году объём денежных переводов из России составил $7,5 млрд (560 млрд рублей), при этом $6 приходится на страны СНГ.

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