Чебоксары, , 06:19 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев выделил три причины, почему «одни предприятия работают, а другие нет». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он пояснил решения в своём видеообращении.

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Руководитель региона напомнил, что в Чувашии на фоне введения ограничительных мер «разрешено возобновить свою деятельность крупным промышленным предприятиям».

«Я понимаю: возникает вопрос, почему одни работают, а другие нет. Всё очень просто. Во-первых, практически все заболевшие приехали из-за пределов Чувашии. Во-вторых, крупные промышленные предприятия обязаны выполнить все меры предосторожности и защитить своих трудящихся. Я лично буду следить за этим очень жёстко. В-третьих, промышленные предприятия — не только основа экономики, но и заработная плата десятков тысяч людей. А это основа потребительского спроса для малого и среднего бизнеса.

Мы должны обеспечить, с одной стороны, нераспространение коронавирусной инфекции в Чувашии, с другой — поступательное экономическое развитие», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в подтверждено сразу четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией — всего в регионе с начала пандемии выявлено восемь заразившихся. Кроме того, свыше 540 человек остаются под медицинским наблюдением.

Напомним, в Чувашии значительно расширили список предприятий, которые с 6 апреля возобновили работу при условии «соблюдения всех мер безопасности». Отмечалось, что власти «упростили возможность обеспечения легитимности передвижения людей», позволив предприятиям «выдать сотрудникам справки, по которым они смогут добираться до места работы».

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