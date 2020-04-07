Чебоксары, 7 апреля 2020, 06:19 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев выделил три причины, почему «одни предприятия работают, а другие нет». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он пояснил решения в своём видеообращении.
Руководитель региона напомнил, что в Чувашии на фоне введения ограничительных мер «разрешено возобновить свою деятельность крупным промышленным предприятиям».
Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в подтверждено сразу четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией — всего в регионе с начала пандемии выявлено восемь заразившихся. Кроме того, свыше 540 человек остаются под медицинским наблюдением.
Напомним, в Чувашии значительно расширили список предприятий, которые с 6 апреля возобновили работу при условии «соблюдения всех мер безопасности». Отмечалось, что власти «упростили возможность обеспечения легитимности передвижения людей», позволив предприятиям «выдать сотрудникам справки, по которым они смогут добираться до места работы».
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