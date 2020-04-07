Новосибирск, , 05:56 — REGNUM В Новосибирской области рестораторы сообщили о падении выручки из-за режима самоизоляции — более чем 75%.

«У нас никогда не было доставки, но на данный момент оборот по доставке — это от 15% до 25% от нашего стандартного оборота, характерного для данного времени года», — сказала на встрече с журналистами в пресс-центре ТАСС совладелец винного ресторана «Библиотека» и хинкальной «Рэсторани» Наталья Ильина.

Совладелец ресторанов New Mexico и «Гриль и бутыль» Даниил Прицкау уточнил, что его заведения и вовсе не смогли работать на доставку из-за высокой себестоимости продуктов и требований агрегаторов.

Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров обратилась к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой поддержать отрасль, в том числе и после отмены режима самоизоляции.