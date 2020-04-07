Новосибирск, , 05:34 — REGNUM В Новосибирской области в условиях противодействия коронавирусу завершается подготовка к весенне-полевым работам. Закупаются ГСМ, минеральные удобрения и техника. По данным регионального правительства, на подготовку к сезонным полевым работам аграриям перечислено 475 млн рублей средств господдержки.

Министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко подчеркнул, что организации завершают подготовку к проведению комплекса весенне-полевых работ, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

«С учётом прогнозов погоды на апрель планируется выход первых агрегатов в поле 15 апреля. В целом, к яровому севу сельхозорганизации Новосибирской области должны приступить в оптимальные агротехнологические сроки — третьей декаде апреля или первой декаде мая», — сказал Лещенко.

Общая посевная площадь в регионе составит 2 млн 260 тыс. га — на 37 тыс. га выше уровня 2019 года.

В посевной кампании будут участвовать 1,3 тыс. сельхозпроизводителей. Готовность техники оценивается на уровне 88,5%. Приобретено 17,6 тыс. тонн дизельного топлива и 1219 тонн автобензина. Для ярового сева имеется 296,2 тыс. тонн семян (100,3% к потребности), также приобретено 11 тысяч тонн оригинальных и элитных семян, 56 тыс. тонн минеральных удобрений.

В правительстве Новосибирской области уточнили, что для проведения всего комплекса весенне-полевых работ региону необходимо 7 млрд 460 млн рублей — собственные средства сельхозпроизводителей, кредиты банков, а также меры господдержки.