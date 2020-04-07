Тюмень, 7 апреля 2020, 05:07 — REGNUM В Тюменской области с 13 апреля возобновляется работа ряда предприятий при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в период пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.
В тексте постановления говорится о возобновлении работы обрабатывающих производств, строительства, грузоперевозок, торговли автомобильными деталями, мотоциклами, предприятий сферы инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и прочих.
На утро 7 апреля в Тюменской области насчитывается 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них четверо пациентов выздоровели и выписаны.