Пекин, , 05:05 — REGNUM Индустрия бытовой техники в Китае продемонстрировала устойчивый рост в 2019 году, сообщили 7 апреля в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Общий доход компаний сферы бытовой техники достиг 1,6 трлн юаней (около $226 млрд) за указанный период, что на 4,3% выше, чем годом ранее. Прибыль сектора выросла на 10,9% в годовом исчислении, достигнув отметки 133,87 млрд юаней в 2019 году.

Производство холодильников, кондиционеров и стиральных машин за 2019 годы выросло на 8,1%, 6,5% и 9,8% соответственно в годовом исчислении. Дальнейший рост потребления бытовой техники будет подстегиваться мерами поддержки со стороны государства.