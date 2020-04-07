Москва, , 05:04 — REGNUM В первом квартале 2020 года суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан России, в том числе индивидуальных предпринимателей, что на 68% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс).

В январе-марте 2020 года по росту несостоятельности физических лиц лидируют Москва — 1,4 тыс. (+40,5%), Московская область — 1,3 тыс. (+64,2%) и Краснодарский край — 1,2 тыс. (+117,8%). При этом инициаторами процедур, связанных с банкротством, в подавляющем большинстве случаев (93%) инициировали сами должники.

Как пояснил руководитель Федресурса Алексей Юхнин, рост числа банкротств является органическим — он вызван развитием судебной практики и распространением информации о процедуре.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что процедура банкроства физических лиц на фоне пандемии коронавирусной инфекции станет бесплатной.

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